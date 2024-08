Nuk ishte për Rihanën, Drake zbulon se ia dedikoi këngën sportistes së famshme

Drake zbuloi se kënga ‘Too Good’ ishte shkruar për Serena Williams. Në një video të publikuar në internet ku artisti 37-vjeçar shihet duke biseduar me nënën e tij, ai përmend se frymëzimi i tij pas kësaj pjese ishte tenistja e njohur.

“Kjo këngë ka të bëjë me mua dhe Serenën”, dëgjohet të thotë Drake, duke shtuar: “Është qesharake, sepse kur shkruaj këngë për gratë, bëj këngë për to. Pra, unë e di saktësisht se çfarë lloj këngësh të bëj”.

Ai vazhdoi duke thënë se ai mendon se Serena Williams nuk do ta urrente kurrë atë për pjesën.

“Nëse do të flas për ta, të paktën do t’u bëj nderin që t’i luaj një këngë që u pëlqen. Epo, unë e njoh Serenën shumë mirë dhe e di që ajo do ta dëgjojë me zë të lartë dhe qartë, por gjithashtu nuk do të më urrejë për këtë, sepse është e bukur”, tha ai.

Kur nëna e tij e pyeti nëse Serena “po dilte me dikë tjetër”, reperi u përgjigj shpejt: “Nuk e di, mami”.

Kujtojmë se artisti dhe tenistja ishin çift në vitin 2011 për një kohë shumë të shkurtër, pa e pranuar asnjëri prej tyre. Më pas, shumë njerëz nga mjedisi i tyre konfirmuan romancën. Edhe pse lidhja e tyre thuhet se ka përfunduar keq, të dy kanë mbetur miq të mirë.