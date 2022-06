“Nuk flasim”, Beniada tregon publikisht për prishjen e miqësisë me Einxhel (VIDEO)

Beniada Nishani dhe Einxhel Shkira nuk e kanë ruajtur miqësinë që krijuan Brenda shtëpisë së “Big Brother Vip”.

E ftuar në “Më lër të flas”, modelja tregoi se nuk i ka ruajtur kontaktet me moderatoren.

Romeo: Ti, a flet me të gjithë banorët?

Beniada: Ne a flasim me të gjithë? Me ca po, me ca jo

Romeo: Po mirë, që ti bie larg e larg nga Kina, po me Einxhelin a flet

Beniada: Jo, nuk flasim

Romeo: Po pse nuk flisni

Beniada: Po ku di unë e shkreta (qesh)