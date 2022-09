Nuk është aktor Hollywood-i, është i riu shqiptar që ka pushtuar kinemanë greke (FOTO LAJM)

Shqiptari Vasilis Mihas ka arritur të ndërtojë një karrierë të suksesshme në Greqi. Aktori shqiptar ka pushtuar kinemanë greke me filmat dhe telenovelat që ka luajtur. 30 vjeçari nga Durrësi e ka nisur karrierën me futbollin por pas një dëmtimi që pësoi, iu desh ta linte ëndrrën në mes.

Më pas, nisi të merrej me modeling, profesion të cilin e la për aktrimin. Në një intervistë për “Abc-ja e mëngjesit”, ka rrëfeu rrugëtimin në sport, modeling dhe më pas në aktrim. “Fillova të merresha me futboll pasi babai dhe xhaxhai luanin. Më pëlëente shumë dhe fillova që në moshën 7 vjeç.

Por kisha disa operime dhe nuk mundesha ta vazhdoja pasionin tim. Kur lashë futbollin kisha disa kohë që nuk ndihesha fare mirë, nuk shihja as shokët e mi kur luanin futboll. Ishte ëndrra ime, doja të bëhesha profesionist. Kam kaluar shumë vite me stërvitje.”, tha ai duke folur më pas për modelingun.

“Pas futbollit, nuk dija se çfarë të bëja. Më gjeti një fotografe dhe për një muaj shkova te Fashion Week në Milano. U bë aq shpejt dhe thashë se do të ishte mirë të largohesha nga Greqia dhe të shoh me çfarë do të merrem.”, tha aktori. Por si arriti që të bëhej pjesë e botës së aktrimit?

“Sikur u lodha pak me modelingun dhe nuk më pëlqente dhe shumë. Mora eksperiencën, pashë punën por doja më tepër nga vetja ime. Shkova të punoj në një bar part time dhe mendoja se do të ishte interesante që të bëhesha actor. Aty ishte një casting director dhe më tha ‘mendon te mërresh me aktrim’.

Fillova të bëj disa kurse trajnimi dhe shkova në një kasting për një telenovelë dhe e fitova. Thashë do të futem dhe do të jap më të mirën. Deri më tani ka shkruar mirë”, tregoi 30 vjeçari.