Nuk e ndali as aksidenti, ikona e muzikës turke shkon në koncert me karrocë (VIDEO)

Këngëtari i njohur turk, Ibrahim Tatlises, ka dalë në skenë për të kënduar për fansat e tij me karrocë dhe këmbë të fashuara. Ikona e muzikës turke pësoi një aksident mëngjesin e djeshëm, ku makina me të cilën udhëtonte u përplas me një kamion dhe për pasojë përfundoi në greminë.

Tatlıses u nis me ambulancë për të shkuar në vendin ku do të performonte siç ishte planifikuar. Teksa këndoi disa nga hitet e tij, këngëtari iu tregoi fansave aksidentin që ka përjetuar. Ai tha: “Ne patëm një aksident sot, Zoti i Plotfuqishëm dërgoi engjëjt e tij, vetura jonë po rrotullohej në përrua.

İbrahim Tatlıses, ayaklarında alçıyla tekerlekli sandalyede konser verdi. — Yeni Şafak (@yenisafak) August 25, 2022

I premtova publikut tim këtë mbrëmje, thashë se do të dal në skenë, faleminderit fëmijëve të mi dhe familjes sime, dua të falënderoj gjithashtu policinë, xhandarmërinë dhe spitalin tonë, ata u kujdesën shumë për ne”.