Nuk e keni parë asnjëherë, kush është bashkëshorti që Dalina Buzi e mban “sekret”? Përgjigjet moderatorja (VIDEO)

Megjithëse është mjaft aktive në rrjetet sociale dhe e shohim çdo javë në televizion, Dalina Buzi e ruan me fanatizëm jetën e saj private.

Ajo ndan me ndjekësit në Instagram biseda dhe situata me vajzat e saj, por nuk e përmbend pothuajse asnjëherë bashkëshortin. Kjo nuk ka kaluar pa u vënë re nga një ndjekës i saj, i cili së fundmi e ka pyetur Dalinën rreth arsyes.

Opinionistja u përgjigj duke thënë: “Arsyeja është sa e thjeshtë aq edhe e komplikuar, por do ta përmbledh me një fjali: Nuk ia ndjen fare që të dalë dhe mua s’ma ndjen ta ndaj me të tjerët. Pse duhet ta ndaj burrin me të tjerët?”