“Nuk e kemi dashur kurrë, babai e shante gjithnjë!”, Dalina Buzi “ia plas” në sy Armina Mevlanit rezervat për Sali Berishën, si reagoi nusja e Shkëlzenit

Blogerja e njohur Armina Mevlani është shprehur sonte e lumtur për rizgjidhjen e vjehrrit të saj Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike.

Në emisionin ku ajo është bashkë-moderatore, “Goca dhe Gra”, u diskutua rreth rivotimit të tij në krye të PD, për të cilën Armina tha: “Kam konflikt interesi çfarë të them. Gëzim sigurisht që kam. Më shumë se të them se më bëhet qejfi nuk po them gjë tjetër se duket sikur po them kot dhe nuk mendoj me vërte. E kemi mbështetur të gjithë në familje. Kësaj radhë më shumë se familja, kanë qenë njerëzit brenda PD që e kanë thirrë dhe votuar.”

Ndërkohë, Dalina Buzi nuk e fshehur faktin që familja e saj ka qenë gjithmonë kundër Berishës dhe nuk e kanë simpatizuar si figurë politike.

“Armina, taksirati të ra. Kam qenë në një familje që nuk e ka dashur kurrë Berishën. Babai im shante vetëm kur dilte ai. Ai është vjehrri jot por i përket të gjithë shqiptarëve. Berisha nuk u largua nga PD asnjëherë. Ai e la dhe e mori prap. Dhe e vetmja kohë që e la ia la një njeriu që është e kundërta e tij. Atë që e ka Berisha e kanë pak lidera që mbeten në historinë e botës. Ai e njeh popullin e tij shumë mirë dhe është dukur gjithmonë më në tokë nga të gjithë liderët më i vërteti. Askush nuk mund të jetë në drejtim të PD veç tij. ”-tha Dalina.

Armina zgjodhi mos të bënte asnjë reagim rreth kësaj.

Pas 9 vitesh Sali Berisha u rizgjodh në krye të Partisë Demokratike. 43 680 demokratë votuan në total nga ku 40 820 votuan për Sali Berishën, ndërsa 2 532 për Ibsen Elezin, përkthyer kjo shifër kreu i PD-së fitoi me 93.45 për qind të votave. 5.8 për qind e demokratëve mbështetën Elezin në këtë garë.