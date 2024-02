“Nuk duhet ta kisha bërë” Usher pendohet që goditi Nicki Minaj në të pasme

Usher ka shprehur pendesën e tij që ka goditur Nicki Minaj në 2014 VMAs. Ylli i R&B performoi këngën e tij të re “She Came II Give It II You” duke shfaqur Minaj live në shfaqjen e çmimeve muzikore një dekadë më parë, kur ai u përplas me të pasmet e reperes ndërsa luante bas kitarë.

Duke folur në një intervistë të re me Charlamagne Tha God dhe Jess Hilarious që u transmetua në Breakfast Club Power 105.1 FM të hënën, Usher u pyet për momentin në performancën e tyre. “A i ke parë disa nga momentet të vjetra, kur ishe në skenë me Nicki Minaj dhe e godite me kokë në të pasme? e pyeti Charlamagne.

Fillimisht, artisti tha me të qeshur:

Po! Kjo ishte kultura xhamajkane. Kështu që ju duhet të shkoni në Xhamajka. Ishte vetëm një moment që ishte argëtues.

Më pas ai shtoi:

Meqë ra fjala, unë po luaja basin tim, kështu që ndoshta do të kisha përplasur shpatullën ose dorën time, por kisha basin tim në dorë dhe isha duke luajtur. Nëse ktheheni dhe shikoni videon, do ta kuptoni pse e bëra.

Usher së fundmi performoi në shfaqjen e “Super Bowl Halftime”, ku solli Alicia Keys dhe mirëpriti një mori të ftuarish të tjerë specialë, duke përfshirë H.E.R., will.i.am, Lil Jon dhe Ludacris.