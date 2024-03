Nuk do ta besoni se kush do ta prezantojë “Oscars 2024”

Bad Bunny është aktualisht në turneun e tij më të kërkuar dhe gjithashtu do të prezantojë ceremoninë e Oscars 2024 muajin e ardhshëm. Më 29 shkurt 2024, Çmimet e Akademisë zbuluan se ikona portorikane do të bashkohet me të mëdhenjtë latinë si Rita Moreno dhe Lupita Nyong’o si prezantuese të këtij viti.

Bad Bunny, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jennifer Lawrence, Kate McKinnon, Rita Moreno, John Mulaney, Catherine O’Hara, Octavia Spencer dhe Ramy Youssef janë shtuar si prezantues për Oscars 2024.

Prezantuesit e sapo shtuar do të bashkohen me prezantuesit e shpallur më parë që përfshijnë Mahershala Ali, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Michelle Yeoh dhe Zendaya.

Ndërsa nuk zbulohet kurrë se kush do të prezantojë cilat çmime përpara natës së madhe, mund të supozohet me siguri, duke pasur parasysh traditën e Akademisë, se katër fituesit e aktrimit të vitit të kaluar: Fraser, Yeoh, Quan dhe Curtis, do të jenë në mesin e pesë prezantuesve të tyre kategorive përkatëse.

Prezantuesit e ardhshëm do të njoftohen në javët në vijim.