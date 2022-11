Nora nuk i tha “Jo” ribashkimit, por kundërpërgjigja e Robert Berishës nuk u pëlqeu fansave

Këngëtarja Nora Istrefi pak javë më parë ishte e ftuar në “Më lër të flas” ku zbuloi shumë detaje nga jeta e saj private.

Nora nuk i shpëtoi pyetjeve rreth ish-bashkëshortit të saj, Robert Berishës.

E pyetur se çfarë do të bënte nëse Roberti do t’i kërkonte një rikthim, Istrefi e la të hapur si mundësi duke u shprehur: “Nuk po dua të përgjigjem.”

Nga ana tjetër, Roberti është përgjigjur.

Në një fjalim në emisionin e tij “Robi Plaket Kur Don Vet”, Berisha i bëri thirrje shikuesve të mos rikthehen me ish-at.

“Veç mos u ktheni me ish-at. Është si me e shit makinën dhe me pyet a e ke akoma makinën, kthema”, tha ai.