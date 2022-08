Noizy bëhet “mollë sherri” mes Cllevios dhe menaxherit të VIP-ave: Do i them burgut hapu, shokët e mi po nisen (VIDEO)

Një tjetër sherr, deri tani virtual, ka nisur mes Cllevios (Kleviol Ahmeti) dhe menaxherit të Vip-ave, Xhani Demikës.

Duket se shkak për këtë është bërë një postim që ka bërë ky i fundit në profilin e tij në Instagram. Vetë Cllevio në një video live në rrjetet sociale, ka telefonuar Xhanin duke i thënë se ka publikuar disa story me Noizyn (ky i fundit po performonte në një klub në Sarandë ku ishte edhe Xhani), sipas tij me një fjalë ofenduese.

Më tej menaxheri i Vip-ave tenton të sqarojë situatën, por Cllevio shpërthen në ofendime duke e detyruar ta mbyllë telefonatën.

Pjesë nga biseda në telefon:

Cllevio: Ke hedhur një story?

Xhani: Çfarë story?

Cllevio: Ke hedhur nja 10 story aty me Noizyn.

Xhani: Tani Cllevio seriozisht e ke për këtë?

Cllevio: Prit të mbaroj! Në 10 story që ke hedhur, ti ke hedhur një story aty: “Nëse ke inatin të q**et mami”. Tani dëgjo këtu. Të q*fsha robt e shtëpisë, dëgjo këtu.

Xhani: Më dëgjo mua një herë…

Cllevio: Dëgjo se do të nisem do të q* motrën, do t’i them burgut hapu o të q*fsha motrën. (Xhani mbyll telefonin)

Më tej në të njëjtën video live, e cila është regjistruar nga ndjekësit e tij dhe po bëhet virale në rrjet, Cllevio paralajmëron Xhani Demikën se do t’i dërgojë shokët e tij në Sarandë që “ta kapin”, duke mos i kursyer as ofendimet.

“Ore a e dini që ky është dashnori i Noizyt ore. Shiko si të kam unë ty e shikon këtë (hedh parfumin në organin gjenital). Edhe do të ta jap një herë ty në g*jë se ta dhashë një herë, vetëm sa të laga buzët. Më ke detyruar. Të thashë nuk kam asnjë gjë me ata të stafit përveç teje. Tani nëse ju jeni gango a çfarë jeni ju dhe keni ndonjë problem, hajde këtu te bunkieri im. Se unë s’vij dot, por do vijë Renea (tregon shokët me video). Do vinë këta Xhani dhe do të të kapin. Ke hedhur 10 story me Bellon (Noizyn). Më thanë disa hackera Instagrami, shikoj unë Xhani. Po unë të njoh ty ore, të kam takuar unë ty. Ti rri vetëm me femra vetëm me shoqe se kështu rri ti. Ke influencë ti… Do të kap unë ty o Xhan, kur të kap (pështyn) të q*fsha motrën, kështu do të pështy. Do vijnë këta tani për Sarandë. O Xhan ku do shkosh ti o të q*fsha motrën”, thotë mes të tjerash Cllevio gjatë videos./PanoramaPlus