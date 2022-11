Njëri më i frikshëm se tjetri, si e shfrenuan imagjinatën për Halloween VIP-at shqiptarë (FOTO LAJM)

Halloween është padyshim një prej festave më të preferuara. Që nga personazhe filmash e deri tek veshje të çuditshme, të gjithë për të festuar natën e 31 tetorit. Edhe pse origjina e Halloween lidhet përkujtimin e të vdekurve, në vitet e fundit ngjason më tepër me një konkurs veshjesh.

Sigurisht që prej saj nuk do të shpëtonin as vipat. Të cilët çdo vit sjellin standarde të reja, veshje mahnitëse, por ndonjëherë edhe të pakuptueshme. Vajzat poërgjithësisht “luftojnë” se cila do duket me sexy se tjetra. Gjithesi kjo festë lejon të shndërrohesh në çfarë të duash prandaj Albeu.com ju sjell më posht se si zgjodhen të dukeshin VIP-at tanë.