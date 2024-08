Një statujë e Johnny CASH do të ngrihet në nder të tij në Kapitolin e SHBA

Johnny Cash do të nderohet me një statujë të tij të ngritur në Kapitolin e SHBA muajin e ardhshëm, njoftuan kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve Mike Johnson dhe udhëheqësi demokrat i Dhomës së Përfaqësuesve Hakeem Jeffries.

Statuja, e krijuar nga skulptori Kevin Kresse, është 2.4 metra e gjatë dhe do të jetë muzikanti i parë profesionist që do të vendoset në Kapitolin e SHBA, sipas Rolling Stone.

Statuja që përshkruan kantautorin legjendar me një kitarë të varur në shpinë dhe një Bibël në dorë do të zbulohet më 24 shtator në Sallën e Emancipimit në Kapitol.