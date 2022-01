“Një këngë himn“, Artan Hoxha kujton 21 Janarin me Dr Florin (FOTO LAJM)

Si nesër, 11 vite më parë, në historinë e Shqipërisë u regjistrua një ngjarje tragjike. Gjatë demostratave antiqeveritare të organizuara nga opozita mbtën të vrarë 4 protestues dhe të plagusr dhjetra të tjerë.

Çështjet janë ende të hapoura për këtë ngjarje dhe drejtësia nuk është vënë në vend. Gazetari Artan Hoxha ka qenë një nga ata të cilët e kanë diskutuar më shumë këtë çështje, duke analizuar dhe kërkuar drejtësi.

Sot ai e ka kujtuar këtë ngjarje nëpërmjet këngës, “Zemerthyer” të të ndjerit, Dr. Florit./albeu.com/

Postimi i plotë:

Zemerthyer….

“Ai qe veten tradhetoi,

Nuk ka me shprese per neser…

Ai qe dje tradhetoi,

Neser do mbjelli genjeshtren…”

Nje kenge himn per 21 janarin e 2011-es dhe zhvillimet politike pas kesaj ngjarje..

I ndjeri Doktor Flori, si nje nga mijera protestuesit e 21 janarit ne mbeshtetje te opozites se majte, jo vetem shpreh me nje saktesi kirurgjikale urrejtjen ndaj kesaj klase politike, por parashikon si orakulli i Delfit gjithçka qe ka ndodhur edhe pas vdekjes se tij…