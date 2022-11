Flori Mumajesi ka publikuar pak orë më parë një foto me babain e tij.

“Një jetë që nuk të thërras, e as nuk e them dot me zë babi”, ka shkruar artisti krahas fotos që ka publikuar kur ka qenë i vogël.

Kujtojmë që artisti i mirënjohur humbi të ëmën më 23 Shkurt të vitit të kaluar për shkak të problemeve me zemrën. Kantautori e kujtoi të shtrenjtën e tij më 23 Gusht, për 40 vjetorin e lindjes, teksa theksonte se ajo iku nga jeta në të njëtën datë që ajo e solli në jetë.