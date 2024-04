“Një fëmijë si ty e kisha çuar te murgeshat”/ Egla debat me Françeskën

Mesdita e sotme në “Big brother Vip” ka vijuar me debate të forta mesa banorëve. Teksa ndodheshin në oborr, Françeska kërkon shpjegim nga Egla pse pak më parë i tha se do e kishte për turp të kishte një fëmijë si ajo.

Ndërsa aktorja pohoi se është e vërtetë që ajo e ka thënë një gjë të tillë e madje do ta dërgonte të murgeshat nëse fëmija i saj do të ishte Françeska. Kjo e fundit u shpreh se është e turpshme që të shprehet kështu për një fëmijë, ndërsa aktorja vendosi më pas ta injoronte.

Pjesë nga debati:

Françeska: Më the më mirë mos të kisha fëmijë sesa të kisha ty

Egla: Më the ta kesh për nder të kesh një fëmijë si unë dhe të thashë të kisha një fëmijë si ty larg qoftë, do e kisha çuar te murgeshat. Hajde, hajde se ti nuk di asgjë. Më mirë pa fëmijë sesa me një fëmijë si ty

Françeska: Nuk të vjen zor,

Egla: Jo s’më vjen

Françeska: Është e turpshme. Bie në nivelin zero me këto që thua. Ti nuk e di se çfarë nxjerr nga goja. Sjellja jote është në nivelin zero

