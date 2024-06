Nga Sara Karaj te Dea Vieri, ish-banoret e Big Brother i bashkon “fiksimi” i fundit në rrjetet sociale

Falë zhvillimeve dinamike brenda botës së modës, viti 2024 do të dëshmojë një ringjallje të rëndësishme: rikthimin e printit të leopardit.

Printi ikonë i kafshëve po përjeton një rilindje, e cila manifestohet me praninë e saj të gjithëpranishme në platforma të tilla si Instagram dhe TikTok, si dhe në revista të ndryshme të modës.

Vitet 90, lindja e këtij trendi të mrekullueshëm, njihen për eksperimentet e tyre të modës, ndër të cilat spikati printi leopard si simbol i guximit dhe ekstravagancës. E përdorur vetëm me hezitim dhe në mënyrë selektive në sezonet e fundit, tani po përjeton një ringjallje të madhe.

Shkathtësia e tij i jep printit leopard një dimension të ri tërheqës. Qofshin pallto, pantallona, ​​këpucë, fustane apo aksesorë, nuk ka absolutisht asnjë kufi për trendin. Nuk ka pastel apo modele delikate lulesh këtë vit, ekstravaganca kryeson në vitin 2024. Magjepsja me modelin e leopardit mund të shpjegohet me egërsinë dhe pavarësinë e lidhur me të.

Këto karakteristika, të përforcuara nga eleganca natyrore e modelit, ofrojnë një gamë tërheqëse për shprehje individuale dhe deklarata të modës.

Në kontekstin e botës aktuale të modës, ku theksi vihet tek individualiteti, modeli i leopardit ofron një platformë për t’i bërë këto vlera të dukshme. Ndër vajzat e showbiz-it tonë që e kanë përqafuar këtë trend janë Dea Mishel Hoxha, Sara Karaj, Vesa Smolica dhe Dea Vieri.