Nga Eurovisioni e deri te Indiana Jones / 15 dështime në kulturë gjatë vitit 2023

Personat e famshëm ofrojnë dëfrim publik gjatë gjithë vitit duke na argëtuar të gjithëve – edhe nëse ky nuk është gjithmonë qëllimi.

Në një botë ku lajmet janë kaq shpesh dëshpëruese, ja një vështrim i lehtë në disa nga fatkeqësitë, gabimet dhe dështimet gjatë vitit 2023, transmeton Klankosova.tv.

Kaosi në studio gjatë Ndeshjes së Ditës

Gary Lineker po priste emisionin sportiv të BBC-së në janar si zakonisht, kur papritmas në studio u dëgjuan tingujt e një gruaje, e cila, sipas tingujve të saj, dukej se po kalonte një kohë mjaft të këndshme.

Doli që shakaxhinjtë kishin ngjitur një telefon në pjesën e pasme të studios, kishin vendosur një zile shumë të papërshtatshme, kishin rritur volumin dhe më pas kishin telefonuar kur emisioni ishte direkt në transmetim.

“Natyrisht, ne nuk mund ta pranonim këtë sjellje, por pranojmë se jemi pak të impresionuar me përkushtimin dhe zgjuarsinë e plotë. Siç tha vetë Lineker: ‘Ndërsa sabotimi ndodhi, ishte mjaft zbavitëse’”, shkruan BBC.

Renditja e Britanisë së Madhe në Eurovision

Shërbimi normal rifilloi në Eurovision këtë vit me Mbretërinë e Bashkuar që përfundoi e dyta për nga fundi, pavarësisht se kishte një hyrje të shkëlqyer me “I Wrote A Song” të Mae Muller.

Shumë teori u përhapën rreth kësaj çështjeje – me disa që theksuan se këngët që janë të fundit në rendin e ekzekutimit rrallë fitojnë Eurovisionin.

Por rezultati zhgënjyes nuk e zvogëloi suksesin e madh të organizimit në përgjithësi, i cili u zhvillua në Liverpool pasi që në Ukrainë nuk mundi të organizohej gjatë vitit të kaluar.

Indiana Jones dhe Dial of Destiny

Filmat Indiana Jones dhe Dial of Destiny kushtuan 300 milionë dollarë për t’u bërë. Kur shtoni kosto të tjera, si p.sh. marketingu i filmit në nivel global, do të duhej të dyfishonte çmimin të paktën për t’u balancuar.

Por u fituan vetëm 383 milionë dollarë në mbarë botën – jo një shumë parash që do ta refuzonim nëse do të ofrohej, por shumë më poshtë pritshmërive për një ekskluzivitet kaq të madh. The Guardian e shpalli atë një film që nuk i ka arritur pritshmëritë e marketingut. Filmi i mëparshëm i Indiana Jones fitoi 790 milionë dollarë.

Këto nuk ishin filmat e vetëm. Ka një bollëk filmash pa performancë të mirë këtë vit, duke përfshirë The Marvels, The Flash dhe pjesët e fundit të Ant Man dhe Mission: Impossible.

Kjo pjesërisht mendohej se ishte për shkak të lodhjes së superheronjve dhe ekskluziviteteve – por edhe për shkak se Barbie dhe Oppenheimer dominuan skenën e 2023-ës.

Repi Baftas i Ariana DeBose

Njëqind poetë mund të shkruanin për njëqind vjet dhe ende të mos gjenin asgjë aq madhështore sa repi i Ariana DeBose në Bafta Film Awards.

Ceremonia u hap me DeBose duke thirrur kandidatet femra. Shembull teksti: “Blanchett, Cate ju jeni një gjeni, dhe Jamie Lee [Curtis], ju jeni të gjithë ne!”

Por momenti viral i shpërthimit erdhi kur ajo përmendi yllin e Wakanda Forever, Angela Bassett. “An-juh-luh Bassit e bëri atë gjë,” tha DeBose.

Ndërsa disa të nominuar dukeshin në siklet dhe të hutuar, të tjerët kërcyen së bashku.

Rrjedhja e librit të Princit Harry

Kishte siguri jashtëzakonisht të rreptë rreth publikimit të kujtimeve të Princit Harry Spare në janar. Ose të paktën, duhej të kishte.

Botuesit e mbajtën librin nën çelës për t’u siguruar që të gjitha thashethemet e përfshira brenda tij të mos rrjedhin në media herët dhe të dëmtojnë shitjet.

Por, një librari në Spanjë kishte një qëndrim pak më të ashpër ndaj datës së publikimit dhe e vendosi versionin spanjoll të autobiografisë në rafte herët.

The Sun dërgoi një gazetar për të blerë një të tillë, filloi ta përkthente në anglisht dhe filloi të drejtonte një blog të drejtpërdrejtë me gjithçka në libër.

‘Së pari, a jeni mirë?’

Prezantuesi televiziv Phillip Schofield u largua nga “This Morning” në maj pas raportimeve për një mosmarrëveshje me bashkëprezantuesen Holly Ëilloughby. Një javë më vonë, ai pranoi se kishte një lidhje me një koleg më të ri.

Por kur Holly u kthye në shfaqjen e përditshme të ITV-së dy javë më vonë, ajo padashur ofroi një nga momentet më virale të vitit.

E veshur me të bardha engjëllore, ajo foli drejtpërdrejt me të pranishmit për herë të parë që pas shpërthimit të skandalit.

“Frymëmarrje të thellë,” filloi ajo. “Së pari, a jeni mirë? Shpresoj që po. Ndihem vërtet shumë çuditshëm kur rri këtu pa Phil.” Ajo shtoi se shikuesit, si ajo, mund të ndihen “të tronditur, të shqetësuar, të zhgënjyer”.

Shumë vunë re se jeta thjesht po imitonte artin dhe bënë krahasime me shfaqjen e mëngjesit – kur personazhi i Jennifer Aniston përballet me kamerat për të shpjeguar mungesën e bashkë-prezantuesit së saj.

Vonesa Lana Del Rey

Kur fansat tuaj kanë paguar para dhe kanë bërë përpjekje për të ardhur dhe për t’ju parë, është një ide e mirë të paraqiteni në kohë për ta.

Kur ajo performoi në Glastonbury në qershor, ajo mbërriti në skenë gjysmë ore me vonesë dhe kjo gjë i nervozoi edhe organizatorët.

Pavarësisht se iu lut drejtuesve të festivalit që ta linin të luante “një këngë më shumë”, Del Rey duhej të largohej pa e përfunduar. Ajo u kërkoi falje fansave një javë më vonë në një shfaqje tjetër në Hyde Park.

Veshjet e çuditshme në tapetin e kuq

Shania Twain u vesh si një dalmatin në Grammy, ndërsa Jared Leto shkoi në Met Gala si macja e Karl Lagerfeld.

Por, ishte Sam Smith ai që dha pamjen më mbresëlënëse të të famshmëve në tapetin e kuq në Brit Awards të këtij viti.

Idhulli

HBO na ka sjellë disa nga serialet televizive më të njohura të realizuara ndonjëherë, duke përfshirë The Wire, Succession dhe The Sopranos.

Fatkeqësisht, seriali i tyre me pesë pjesë The Idol, me Abel Tesfaye dhe Lily-Rose Depp, nuk u pëlqye aq mirë nga kritikët.

Robbie Collin i Telegrafit i dha atij një yll, duke e quajtur një serial “budallallëk grafik” dhe “kolosalisht pa shkëlqim”, duke shtuar se ai përmbante “dialogun më të keq” të vitit.

Publiku ishte po aq joentuziast. Një seri e dytë nuk u vazhdua.

Superhëna DIY

Kur pamjet e superhënës blu nuk u shfaqën siç pritej në gusht, prezantuesja e BBC News Maryam Moshiri u përpoq të rikrijonte fenomenin duke përdorur duart e saj.

“Ngjarja e rrallë astronomike ndodhi për herë të parë që nga viti 2009,” filloi ajo. “Kjo ndodh vetëm kur hëna është në pikën më të afërt në orbitën rreth tokës.” Mjerisht asnjë hënë nuk u shfaq në ekran.

“Më vjen shumë keq, nuk kam asgjë për t’ju treguar,” u tha ajo shikuesve ndërsa në vend të kësaj e bënte formën me duar. “Duket pak si kjo. Ja ku shkoni. Superhëna.” Improvizim i jashtëzakonshëm.

Disa muaj më vonë, Moshiri u bë virale për gjestet e saj të duarve përsëri kur u kap nga kamera duke dhënë gishtin e mesit – diçka që ajo shpjegoi më vonë se ishte një shaka e brendshme me kolegët e saj.

Çështja ligjore e Ana de Armas

Dy fansa të Ana de Armas u mërzitën aq shumë kur aktorja u modifikua në një film, pavarësisht se u shfaq në trailer, saqë ata u përpoqën të padisnin kompaninë e filmit për reklama të rreme.

Conor Woulfe dhe Peter Michael Rosza argumentuan se ata nuk do të kishin paguar 3,99 dollarë (3,14 £) për të marrë me qira Yesterday të Danny Boyle nëse do ta dinin se skenat e saj ishin prerë. Kështu ata paditën Universal për 5 milionë dollarë.

Ishte një rast intrigues, i cili, nëse do të ishte i suksesshëm, mund të kishte implikime të rëndësishme për industrinë e filmit dhe mënyrën se si redaktohen trailerat.

Por një gjykatës hodhi poshtë veprimin e tyre ligjor, duke shtuar se vendimi i tyre për të marrë me qira filmin për herë të dytë në një shërbim tjetër transmetimi, vetëm në rast se de Armas shfaqej në atë version, ishte një “dëmtim i vetëshkaktuar”.

Gjëra të çuditshme që u jepen yjeve të estradës

Një fans i dha këngëtares Pink një rrotë gjigante djathi gjatë koncertit të saj në Hyde Park, një moment vërtet i pabesueshëm, ndërsa një tjetër hodhi hirin e nënës së tyre të vdekur në skenë ndërsa ajo po performonte.

Megjithatë, shumë më shqetësuese se kaq ishin disa incidente më të rënda. Ava Max, BeBe Rexha dhe Florence Pugh ishin ndër yjet e lënduara nga gjërat e hedhura nga publiku në skenë.

Taylor Swift iu lut fansave që të ruanin disa kufij. “Me të vërtetë më tremb kur gjërat hidhen në skenë”, tha ajo në një koncert në nëntor, “sepse nëse është në skenë, atëherë një balerinë mund të pengohet në të.

“Më pëlqen që ke sjellë dhurata dhe kjo është shumë e bukur, por a mund të mos i hedhësh në skenë. Të dua shumë.”

Kapja e parave nga Doja Cat

Doja Cat nervozoi disa fansa kur tha se dy albumet e saj të mëparshme nuk ishin asgjë më shumë se praktika për të fituar para dhe në mënyrë efektive i tallte njerëzit që i shijonin ato.

“Planet Her dhe Hot Pink ishin rrëmbyes të parave dhe të gjithë iu ranë pas”, ka shkruar ajo në rrjetet sociale. “Tani mund të shkoj të zhdukem diku me të dashurit e mi në një ishull, ndërsa ju të gjithë do të qani për muzikën mediokër”.

Sinqerisht, kjo na bëri ta duam më shumë – ne të gjithë kemi fatura për të paguar dhe ajo nuk gabon për shijen tonë muzikore.

Por ajo nuk u ndal me kaq. Në një postim tjetër, ajo vuri në dyshim emrin që fansat e saj i vendosën vetes, duke shkruar: “Nëse e quani veten ‘kotele’, kjo do të thotë që duhet të hiqni telefonin dhe të gjeni një punë dhe të ndihmoni prindërit tuaj me shtëpinë”.

Riverdale? Nuk e kam parë kurrë

Natalie Portman, Julianne Moore dhe Charles Melton kaluan tre javë së bashku duke xhiruar filmin e tyre të fundit në maj dhjetor, dhe shumë më tepër kohë duke e promovuar atë. Kështu që ju do të mendoni se ata do ta njihnin njëri-tjetrin mjaft mirë.

Por në një intervistë për shtyp, doli se fituesit e Oskarit Moore dhe Portman nuk e kishin parë kurrë serialin.

“Vetëm më në fund,” pyeti një gazetar, “Natalie dhe Julianne, a e keni parë ndonjëherë Riverdale? A e dinit punën e Charles?”

Të dyja aktoret dukeshin shumë në siklet përpara se të fillonin të qeshnin, duke pranuar se nuk e kishin parë kurrë dramën e Netflix.

Twitter po riemërtohet X

Mjerisht ne duket se jemi të destinuar të themi për pjesën tjetër të jetës: “Oh po, e pashë atë në Twitter – më falni, dua të them X.” /klankosova.tv