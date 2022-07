Nga 10 deri në 20 vite diferencë, të famshmit shqiptarë që na vërtetuan se “dashuria nuk njeh moshë” (FOTO LAJM)

Diferenca në moshë mes çifteve ka qenë dhe duket se do të mbes gjatë një diskutim që nuk do të ndahet nga tavolinat. Pikërisht për këtë temë edhe përsonazhe të njohur janë bërë objekt diskutimi kur kanë zgjedhur partnerë me diferencë të dukshme në moshë.

Më poshtë po ju rendisim vetëm disa prej personazheve publik shqiptarë që kanë vërtetuar se “Dashuria nuk njeh moshë”.

1. Po e nisim me Adelina Tahirin edhe si një nga personazhet që ka bërë më shumë bujë me zgjedhjen e partnerit të saj. Serjoza është 51 vjeç ndërsa Adelina, 27. Pra çifti kanë 24 vite diferencë megjithatë kjo nuk ka ndikuar aspak te lidhja e tyre. Çifti janë të martuar dhe prindër të një djali.

2. Bieta Sulo dhe Alban Dudushi kanë 13 vite diferencë. Albani është 50 vjeç ndërsa Bieta 37 vjeç. Çifti 5 vite më parë u bënë prindër të një djali.

3. Alketa Vejsiu e ka mbajtur gjithnjë hermetike jetën private dhe foto të saj me bashkëshortin nuk ka. Por edhe moderatorja shumë e dashur për publikun ka diferencë në moshë nga bashkëshorti me 15 vite. Alketa është 38 vjeç ndërsa bashkëshorti i saj 53. Alketa është njohur me bashkëshortin në moshën 19-vjeçare dhe janë prindër të dy fëmijëve.

4. Armina dhe Shkëlzeni janë prej vitesh në lidhje dhe së shpejti pritet të bëjnë edhe dasmën. Edhe ata janë komentuar shumë për diferencën në moshë e cila është 14 vite. Shkëlzeni është 46 vjeç ndërsa Armina 32. Megjithatë kjo nuk ka ndikuar aspak në marrëdhënien e tyre dhe çifti janë shumë të dashuruar.

5. Edhe Andrra dhe Sinani, një nga çiftet më të dashur për publikun kanë diferencë në moshë. Andrra është 26 vjeç ndërsa Sinani 46. Pra çifti kanë plot 20 vite diferencë, por mosha nuk ka qenë pengesë në lidhjen e më pas martesën e tyre. Andrra dhe Sinani janë prindër të dy djemve.

6. Eni Koçi dhe Genc Prelvukaj janë ndër çiftet më të freskëta nga të lartpërmendurit. Diferenca e tyre në moshë ishte çështja e parë që u diskutua kur u zbulua lidhja e tyre. Genci është 41 vjeç ndërsa Eni 26. Pra çifti ka 15 vite diferencë. Eni Koç është në pritje të ëmbël dhe vetëm së fundmi na kane zbuluar se çifti po pret një vajzë.

7. Zaimina Vajsari dhe Klodi janë po ashtu një çift me diferencë moshe, por kjo nuk ka ndikuar aspak tek marrëdhënia e tyre e këtë e vërtetojnë 17 vitet që kanë së bashku. Çifti kanë 10 vite diferencë (Zaimina 35 dhe Klodi 45) dhe 4 muaj më parë u bënë prindër të fëmijes se tyre të dytë, djalit Kamar.