New York vishet kuq e zi, festa e shqiptarëve në Amerikë që mblodhi edhe VIP-at (FOTO&VIDEO)

Në New York është rikthyer eventi më i rëndësishëm i shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Parada e tyre ka “ndezur” rrugët e Nju Jorkut në një event aq tradicional por edhe modern.

Si çdo qershor tjetër, rrugët u mbushën me flamurin shqiptar dhe me veshjet tradicionale shqiptare, apo edhe me ato kuq e zi. Të shumtë ishin emrat e njohur të fushave të ndryshme që morën pjesë në festën e përvitshme.

View this post on Instagram A post shared by B L E O N A (@bleona)

Festa ka zgjatur për disa orë, ku nuk kanë munguar simbolet tradicionale, vallet, duke shënuar kështu një nga rastet e rralla, ku rrugët e famshme të New York vishen kuq e zi.