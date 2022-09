Nevina Shtylla surprizon rrjetin, shfaqet papritur me barkun e rrumbullakosur (VIDEO)

Nevina Shtylla i ka befasuar të gjithë me videon e fundit të postuar në Instastory. Moderatorja shumë e dashur për publikun është shfaqur me barkun e rrumbullakosur dhe të gjithë kanë menduar se ajo është shtatzënë.

Por në fakt Nevina thjesht ka provuar një fustan për gra shtatzënë dhe një prej këtyre momenteve e ka ndarë me ndjekësit.

“Nënë me shumë fëmijë”, ka shkruar moderatorja bashkangjitur me një emoji duke qeshur. Kujtojmë që Nevina është në një lidhje dashurie me një jurist, me emrin Arbër.