Nënë për herë të parë, Ilda Bejleri nuk na kurseu portretin e ëmbël të vajzës së porsalindur (FOTO LAJM)

Ilda Bejleri ka publikuar fotografinë e parë të së bijës. Moderatorja solli në jetë vogëlushen që e pagëzoi me emrin Siena, në “Spitalin Hygeia”. Pak minuta më parë, ajo ka ndarë dhe imazhin e parë të vogëlushes, të cilën e ka shoqëruar me fjalët: “Nga dashuria me dashuri. Siena jonë është këtu”.

Kujtojmë që moderatorja është treguar gjithmonë shumë hermetike sa i përket jetës personale, sidomos gjatë periudhës së shtatzënisë. Ndërkohë, pavarësisht kuriozitetit të madh, Ilda ka vendosur që ta mbajë partnerin larg vëmendjes së publikut.