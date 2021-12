Nënë për herë të dytë? Xhensila Myrtezaj ka një lajm të bukur (FOTO LAJM)

Prej disa kohësh, në mediat rozë, këngëtarja Xhensila Myrtezaj është përfolur se është shtatzënë. Gjithçka nisi nga disa foto që ajo publikoi në Instagram, ku shfaqej me Ajkën dhe kishte vendosur dorën mbi barkun e saj duke ngjallur kështu dyshimet te ndjekësit.

E ftuar së fundmi në emisionin “Jo vetëm modë”, këngëtarja zbuloi se nuk është në pritje të ëmbël. Megjithatë, ajo dha një lajm të bukur përsa i përket zgjerimit të familjes. Xhensila tha se ajo dhe Besi kanë në plan të bëjnë tre fëmijë, dy vajza dhe një djalë.

“Këto janë gjëra të bukura që njerëzit duan të të shohin të plotësuar dhe me një fëmijë të dytë. Patjetër që e dua dhe një fëmijë të dytë, as nuk diskutohet. Falë Zotit mëmësia më ka ardhur shumë shpejt, kështu që kam gjithë kohën e duhur për të pasur jo vetëm dhe një fëmijë të dytë, por dhe një fëmijë të tretë. Plani është aq, trinia me dy goca dhe një djalë”, deklaroi këngëtarja.