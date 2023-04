“Nënë për herë të dytë”, Rezarta Shkurta ndan lajmin e ëmbël në 1 Prill (FOTO LAJM)

Rezarta Shkurta dhe Ermal Hoxha do të bëhen prindër për herë të dytë. Lajmin e ëmbël e ka dhënë sot vetë Rezarta përmes një postimi në Instastory.

“Familja jonë ka një surprizë”, ka shkruar biznesmenia, duke bërë të ditur se është në pritje të një bebi.

Rezarta dhe Ermali janë prindër edhe të një vajze me emrin Hera. Nërkohë nipi i ish-diktatorit Enver Hoxha, Ermal Hoxha përveç Herës është edhe baba i një djali me emrin Rei. Rei ka ardhur më jetë nga martesa e parë e Hoxhës me ish-misin Sonila Çaushaj me të cilen eshte divorucuar vite me pare.

Por duke ditur karakterin çapkën të Rezartës, nuk do habiteshim nëse kjo është një shaka e 1 Prillit, ditës së gënjeshtrave.