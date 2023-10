Nënë e një djali 1-vjeçar, konkurrentja e “Love Island Albania” zbulon sekretin: Ishi im vdiq kur isha 9 muajshe

Xhoana Kurti, konkurrentja e “Love Island Albania” ka habitur sonte duke treguar se është nënë e një djali.

Ajo ka krijuar një marrëdhënie me Arlindin brenda vilës dhe kjo ishte hera e parë që i rrëfente atij dhe të gjithëve që është një mami.

Gjatë rrëfimit ajo tregoi se i ati i djalit kishte humbur jetën kur ajo ishte 9 muajshe shtatzënë.

“Kur ex-i vdiq unë isha 9 muajshe shtatzënë. Jam mami i një djali. Ai tani është një vjeç e gjysmë. Isha vetëm 21 vjeç. Do doja ta shikoja fëmijën tim me të atin. Bebi do të rritet me mua, me prindërit e mi dhe me vjehrrën time,”-tha ajo.