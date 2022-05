Në një lidhje me ish-partnerin e saj, Adrola Dushi flet për herë të parë: Çfarë mendoj për Fifin (FOTO LAJM)

Pak pas daljes nga “Big Brtoher VIP”, këngëtarja Fifi bëri publike lidhjen e saj me Adis Patushin. Por ky i fundit nuk është i panjohur për mediat, pasi ka qenë për disa vite në marrëdhënie me modelen Adrola Dushi me të cilën ka edhe një djalë.

E ftuar në “Why Not”, modelja është pyetur se çfarë mendimi ka për Fifin ku i ka habitur të gjithë me përgjigjen e saj.

Sipas Adrolës këngëtarja është një artiste të cilën ajo e vlerëson shumë dhe teksa të gjithë prisnin një reagim në lidhje me marrëdhënien e saj me ish-partnerin e modeles, Dushi i uroj këngëtares shumë lumturi në jetën e saj.

“Fifi është një artiste që na ka prekur zemrat të gjithëve, e vlerësoj shumë si artiste me tekstet e saj, me muzikën e saj, me zërin e saj. Fifi është një nga ata njerëz që i duhet shumë lumturi në jetë dhe ia uroj me gjithë zemër”– u shpreh ajo.

Adrola dhe Adisi u bënë për herë të parë prindër të një djali por pak kohë pas ardhjes së tij në jetë, ata u ndanë dhe tashmë kujdesen të dy për Troin ndonëse ai jeton me Adrolën.