Në mes të rivalitetit për spektaklet e kërcimit, Alketa Vejsiu bën veprimin e papritur për Lori Hoxhën (FOTO LAJM)

Këtë sezon të ri televiziv, dy spektaklet më konkurrente janë “Dance With Me” në Tv Klan i cili zhvillon edicionin e 7-të përballë “Dancing With The Stars” në Top Channel i cili nis për herë të parë në këtë televizion.

DWM me në krye Vera Grabockën dhe Alketa Vejsin ndërsa DWTS me në krye drejtueset e Top Channel, motrat Sra dhe Lori Hoxha.

Por moderatorja Alketa Vejsiu ka treguar gjithnjë se nuk e ka aspak problem konkurrencën dhe rivalitetin madje përballet me to në mënyrën më të ëmbël.

Njësoj ka bërë së fundmi edhe me Lori Hoxhën ku i ka lënë një koment në foton e fundit: “Ti bën dritë”, i shrkuan moderatorja./albeu.com/