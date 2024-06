Në koncertin e Capital T, Adrola Dushi nuk ka mundur t’i fshihet kamerave

Tashmë nuk ka më dyshime! Modelja bukuroshe Adrola Dushi dhe këngëtari i famshëm Capital T janë në një lidhje dashurie. Lajmin e ka konfirmuar edhe vetë bukuroshja në emisionin ‘S’e Luan Topi’. Edhe pse nuk e tha emrin, Adrola tha se është e dashuruar me ‘djalin më të bukur shqiptar’.

Ama së fundmi sapo është vërtetuar më shumë se të dy janë në një lidhje. Kjo pasi në episodin e djeshëm të “Pushime On Top”, ku Capital T ka performuar në “South Outdor Festival”, Adrola nuk ka mundur t’i shpëtojë nga kamerat,ku ndodhej mes audiencën duke shijuar koncertin dhe këngët e Capital T. I pyetur nga gazetarët për jetën e tij personale Capital T u përgjigj:

“Për çdo pikëpyetje do të përgjigjem në kohën e duhur, njerëzit përreth e dinë, po thjesht, unë nuk kam dashur të prononcohem, shpesh e kom cek, nuk i preferoj pjesët e portaleve e skandaleve. E di që i ndihmojnë shumë artistëve, në mënyrë për me e promovu projektin. Edhe normalisht me kon një çift që është i fuqishëm i ndihmojnë njëri-tjetrit, por unë kam pas dëshirë me u njoft vetëm për muzikë”