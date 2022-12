Në hapat e nënës së saj, njihuni me vajzën bukuroshe të Nertila Kokës: Si më vlerëson mami si këngëtare

Nertila Koka është një nga këngëtaret më të dashura për publikun shqiptar. Ndonëse ka vite larg Shqipërisë dhe është shkëputur nga muzika, këngët e saj dëgjohen ende sot.

Mirëpo, pasionin për artin, Nertila e ka trashëguar te e bija, Annie Salius Koka, e cila në një lidhje me Skype për “ABC e Mëngjesit” ka treguar gjithçka nga marrëdhënie e ngushtë me mamin deri te pasionin për muzikën.

“Unë gjithmonë e kam pasur pasion muzikën, por edhe më mami më ka thënë që je shumë e mirë. Gjithmonë më ka shtyrë për këtë gjë. Mirëpo, këto kohët e fundit nuk kam qenë shumë e fokusuar. Që kur isha e vogël çdo natë kur hanim darkë këndoja. Kënga është pjesë e jetës sime çdo ditë.

Unë e kam menduar që me muzikë do të merrem si të më vijë jeta. Nuk e di, se në jetën time po ndodhin shumë gjëra këto kohë. Po vazhdoj shkollën se për prindërit kjo është kryesorja për mua dhe motrën time më të madhe. Në Suedi kemi gjimnazin me pikë dhe unë u mundova që t’i merrja të gjitha që të futesha në të njëjtin gjimnaz me motrën”, u shpreh ndër të tjera Annie.