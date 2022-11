Në ditët e fundit të shtatzënisë, Einxhel Shkira ndan lajmin e bukur me fansat (FOTO LAJM)

Einxhel Shkira është në javët e fundit të shtatzënisë. Bebi ende nuk ka ardhur në jetë, por fansat janë tashmë kuriozë të dinë se kur do t’i kthehet moderatorja ekranit.

Ajo ka publikuar në rrjete sociale një video ku shprehet se sezonin e ardhshëm televiziv do të rikthehet me ndonjë projekt të ri. “Por kjo nuk do të thotë që nuk do të kemi një projekt televiziv vitin e ardhshëm”, është shprehur Einxhel.

Moderatorja ka shtuar: Do të kemi shumë madje, vetëm nëse mbes prapë shtatzënë nuk mbaj përgjegjësi për premtimet e mia.