“Në çfarë hoteli ke shkuar me Vedatin?” Çeti akuzon Roelën në takim

Roela kishte sot takim e radhës me Çetin por takimi nuk shkoj ashtu sic e priste ajo . Çeti dukej I revoltuar me Roelen për shkak se ai i beson fjalëve që u thanë në studio emisionin e kaluar që Roela me Vedatin mund të kenë kryer marrëdhënje intime bashkë.

Madje ai shkon më tej duke e pyetur Roelen se në cilin hotel kishte shkuar me Vedatin.

Biseda vijon si më poshtë: