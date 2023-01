Ndodhi! Xhulit dhe Atdheu japin puthjen e parë në buzë (VIDEO)

Që prej ‘Prime-it’ kur u fut në “Big Brother Vip Kosova”, Atdhe Xharavina ka qenë mjaft i afërt me Juliana Nurën. Pavarësisht se u duk se patën debate dhe mosmarrëveshje, çdo gjë është sheshuar, madje ka ardhur edhe puthja e parë mes tyre.

Teksa po qëndronin me banorët, Atdheu iu afrua Xhulit dhe kjo e fundit nuk hezitoi ta puthë.

Juliana Nura është një nga banoret më të komentuara të “Big Brother Vip”, ndërsa Atdhe Xharavina i është bashkuar së fundmi këtij reality-show.

Mirëpo nuk u desh shumë kohë që dyshja të afroheshin me njëri-tjetrin dhe mesa duket ditën e sotme kanë shkëmbyer puthjen e parë.

Kujtojmë që gjatë qëndrimit të saj në “Big Brother Vip Kosova” Xhuli ka rrëfyer për videon e saj intime që u publikua vite më parë nga ish-partneri i saj.

“Ato momente kam menduar që do të ishte më mirë që të fundosesha prej kësaj bote sepse për mua vlera shqiptare, vlera e familjes, vlera e fisit im, puna sakrifica që e kam bërë deri në atë moment ka qenë shumë e madhe. Çdo mund i yti fshihet me një gjë kaq të vogël, kaq të vogël ku një vajzë zhvishet për të dashurin e vet që është shumë normale, por nuk është normale për me ta humbur të drejtën me të shantazhuar”, u shpreh Juliana.

“Opsioni i parë që a ia vlen me jetu që t’i lë ëndrrat e mia mbrapa por e dija që do t’i shkaktoja prindërve një hall më të madh, ose gjëja e dytë që të vazhdoj përpara. Sa herë që flas qaj sepse ma kujton dhimbjen, mbi të gjitha dhimbja nuk është asgjë nëse e mbaj vetëm për vete”.