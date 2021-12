Ndërron jetë në kasollen e tij regjisori i njohur

U nda nga jeta në moshën 58 vjeccare regjisori dhe skenaristi i njohur, Jean-Marc Vallée.

Mediat ndërkombëtare bëjnë me dije që ai është gjetur i vdekur në kasollen e tij në periferi të qytetit, Quebec. Shkaku i vdekjes nuk dihet ende.

Në një deklaratë për shtyp, partneri në biznes i Vallees, Nathan Ross tha se ai ishte një artist i vërtet dhe një njeri shumë zemërgjerë dhe i dashur.

” Vallee ishte një njeri që promovonte kreativitetin. Të gjithë ato që kanë punur me të nuk kanë si mos ta dinë që ai ishte një njeri që posedonte talent dhe viozion. Ai ishte mik, partner dhe një vëlla i madh për mua. Vallee, do të na mungojë shumë por duke e ditur që puna e tij me stil dhe ndikimin ai të cilin e ndau me botën, do të vazhdojë të jetojë, ky është një ngushëllim për të gjithë ato që donin Valleen dhe punën që ai bënte”.

Edhe pse ai nuk ishte i martuar, regjisori la pas dy djemtë Alex dhe Émile.

Gjithashtu ai njihet për regjinë e filmave, “Dallas Buyers Club” dhe “Wild” si dhe serialet hit të kanalit HBO, “Big Little Lies” dhe “Sharp Objects”./Albeu.com