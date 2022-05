Ndërhyn sigurimi, Amber Heard reagon e frikësuar ndaj Johnny Dep në gjyq (VIDEO)

Ndërsa ka javë që gjyqi vazhdon, Amber Heard dhe Johnny Depp patën një përballje ditën e djeshme në gjykatë. Pas një dëshmie të ngarkuar emocionale të aktores 36 vjeçare, gjykata bëri një pushim dhe ata për pak u përballën me njëri-tjetrin.

Ditën e dytë që Heard dëshmoi në gjyq, ajo ndau detaje të tmerrshme rreth dhunës seksuale që pretendon se pësoi nga ish burri i saj. Duke u dridhur dhe duke qarë, aktorja tregoi se si 58 vjeçari e goditi, kërcënoi dhe dhunoi me shishe.

Teksa 36 vjeçarja u ngrit nga karrigia, Depp, filloi të lëvizte drejt saj. Siç shihet në video, në atë moment ka pasur pothuajse kontakt me sy mes dy ish-bashkëshortëve. Heard, me një shprehje të frikësuar në fytyrë, bëri një hap pas ndërsa një punonjës del para aktorit.

Ylli i “Pirates of the Caribbean” ngriti supet me indiferentizëm dhe i ktheu shpinën ish gruas së tij. Sipas New York Post , pas “takimit të shkurtër”, Depp ka dalë për të pirë një cigare, ndërsa Heard ka qëndruar në vendin e saj gjatë gjithë pushimit prej 15 minutash.

Gjatë dëshmisë së saj ditën e djeshme, 36 vjeçarja përshkroi një sherr të fortë që çifti pati në mars të 2015-ës, gjatë kohës që jetonin në Australi dhe Depp po xhironte filmin e pestë të “Pirates of the Caribbean”. Heard pohoi se pas një sherri me Depp, ai kërcënoi se do ta priste me një shishe.

Amber Heard Gets SCARED As Johnny Depp Approaches Her In Court pic.twitter.com/mheJKbHiDL — HARD FACTOR (@HardFactorNews) May 5, 2022

Aktorja pretendoi gjithashtu se i kishte grisur rrobat dhe e përdhunoi me shishe, ndërsa e kërcënoi se do ta vriste. Heard detajoi mes të tjerash dhe një incident në avion pasi Depp ishte bërë xheloz për aktorin James Franco. Sipas saj, Depp e urrente faktin që ajo po punonte me James.

“Ai më quajti një kurvë”, tha aktorja duke shtuar se kur u përpoq që të largohej, Depp e ka goditur me shuplakë. “Nuk më lëndoi fytyrën, thjesht u ndjeva në siklet për këtë që po bënte para të tjerëve”, tha ajo, duke shtuar se më pas e goditi pas shpine.