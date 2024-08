Ndahet nga jeta aktori i filmit ‘Scarface’, krahu i djathtë i Tony Montana-s

Është ndarë nga jeta në moshën 68-vjeçare aktori i famshëm kubano-amerikan Angel Salazar.

Ai ishte personazhi “Chi-Chi” në filmin Scarface dhe Walberto në Carlito’s way, por rolet ishin shumë të ngjashëm: ndihmës dhe krahu i djathtë i personazheve antagonist të Al Pacino-s në dy filmat e Brian De Palma.

Aktori, vdiq në gjumë teksa ishte në shtëpinë e miqve të tij. Shkaqet e vdekjes nuk janë zyrtarizuar, por gazeta hollivudiane TMZ raporton se aktori prej disa kohësh vuante nga probleme me zemrën.

Salazar u bë ndërkombëtarisht i famshëm falë pjesëmarrjes së tij në filmin Scarface të vitit 1983.

Ai do të kthehej për të aktruar me Al Pacinon dhjetë vjet më vonë edhe një herë me regji nga De Palma në filmin Carlito’s Way. Ndër veprat e tjera, Salazar luajti së bashku me Tom Hanks në filmin Punchline (1988). Filmi i tij i fundit ishte Premiera e Brooklyn, me regji të regjisorit të lindur në Bruklin, Eric Spade Rivas.