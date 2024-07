Naomi Campbell flet për bullizmin: Isha shumë e dobët, në shkollë më tallnin duke më thënë Olivia e Popeyet

Naomi Campbell së fundmi foli në një intervistë duke treguar se si ka qenë viktimë e bullizmit.

Gjegjësisht, modelja 54-vjeçare ka treguar në podcast-in ‘Cambon’ sesi bashkëmoshatarët e ngacmonin gjatë shkollës dhe e quanin me emra nënçmues, duke treguar se shpesh e krahasonin me Olivian, personazh i serialit të famshëm vizatimor “Popeye”.

“Nuk isha e lehtë me veten sepse isha shumë e dobët dhe mjaft e gjatë për moshën time dhe e dini sesi fëmijët i thërrasin njëri-tjetrit pseudonime të ndryshme. Më thoshin Oliva sepse qafa ime është mjaft e gjatë, kështu që u përpoqa të ngrija supet poshtë. Kështu që nuk do të dukej kështu, u ndjeva në siklet”, tha ajo.

Campbell tha gjithashtu në podcast se kërcimi si një aktivitet e ndihmoi atë ta donte trupin e saj dhe të shkëlqente në botën e modës.

“Unë thjesht do të pozoja në poza të ndryshme që i kam praktikuar për kërcimin dhe që më ka ndihmuar. Është diçka që e kam dashuruar dhe që nuk do të ndryshojë kurrë për mua. Ndjej se është diçka që është me të vërtetë pjesë e ADN-së sime”, tha modelja.

Meqë ra fjala, kjo është vetëm një nga situatat jetësore me të cilat është përballur modelja e njohur.

Vitin e kaluar, ajo zbuloi në dokumentarin “The Super Models” se varësia nga droga pothuajse e vrau në kulmin e karrierës së saj dhe se përdori kokainë për të përballuar traumën e fëmijërisë dhe vdekjen e stilistit dhe mikut të ngushtë italian Gianni Versace.