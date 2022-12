Mungoi në studio, Armina Mevlani zbulon se po kalon pushimet me fëmijët Shkëlzenit (VIDEO)

Moderatorja Armina Mevlani është jashtë vendit për pushime, por gjeti mundësinë të ishte për pak çaste e pranishme në episodin e fundit të këtij sezoni për “Goca dhe Gra”.

Me një improvizim të këndshëm nga stafi i “Goca dhe Gra”, Armina u paraqit virtualisht dhe tregoi se po kalon kohë me bashkëshortin Shkëlzen Berisha dhe fëmijët e tij.

“Më ka marrë malli. Ndihem keq që nuk jam fizikisht, ashtu siç duhej aty. Do të doja të isha me ju për Krishtlindje, po detyrime e angazhime familjare, se fëmijët e Shkëlzenit i kemi larg, kështu që festuam Krishtlindjet me ata. Do më marrë shumë malli”, u shpreh Armina.

Ndërsa ju vazhdoni të na ndiqni sepse finalja e këtij sezoni ka rezervuar shumë surpriza dhe rrëfime ekskluzive nga producentja e “Dancing With The Stars” dhe “Big Brother Albania VIP 2”, Sara Hoxha.