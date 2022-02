Mozzik: Kam vuajtur nga ankthi, shkoj çdo muaj te psikiatri (VIDEO)

Mozzik, së fundmi ishte i në emisionin “Oxygen”, përballë moderatorit Besim Dina.

Ai foli për shumë gjëra rreth karrierës, por edhe për jetën private, ndërsa ai nuk hezitoi të tregonte edhe për periudha e vështira që ka kaluar.

“Dikur si i ri, si një 20-22-vjecar deri në moshën 25 vjeç kam pasur ankth të theksuar, është e hidhur që si 22 vjeçar me marr qetësues për të fjetur në gjumë, me mjek dhe përkrahjen e familje i ka kaluar këto sfida, ankthi është pjesë e jetës, dhe një këshillë për rata që vuajnë nga ankthi nuk janë vetëm barërat dhe mjeku për tu shëruar, por këshillat e familjes dhe koha e kaluar me ta është mënyra më e mirë për ta kaluar”, ka thënë ndër tjera Mozzik.

Reperi foli edhe për shëndetin mendor duke u shprehur se viziton psikologun çdo muaj.

“Tetë muaj e kam mbajtur të fshehtë, fatkeqësisht nuk ka shumë njohuri për shëndetin mendor tek ne, nuk është marre me shku të psikologu, unë shkoi çdo muaj se kam nevojë, këtë e kam mësuar në Zvicër, kur ki probleme emocionale është psikologu për këtë”, ka thënë reperi.