Mos vallë Dua Lipa kopjoi këngën e Soni Malajt?

Një tiktoker i njohur ishte ai që ka vënë në dukje ngjashmërinë që ka kënga e Dua Lipës, ‘Dance The Night’ me atë të grupit ‘Spirit Voice’,‘Fouristrada’, pjesë e të cilit ishte dhe Soni Malaj, një projekt ky që është lancuar shumë kohë më parë. Atë ngjashmëri e ka konfirmuar dhe vetë Soni Malaj, e cila e ka ripublikuar postimin e tiktokerit, ku janë bashkë të dyja këngët dhe dëgjohet qartë melodia e tyre.

Gjatë një interviste të dhënë së fundmi për emisionin ‘E diela jonë’, Soni është pyetur lidhur me marrjen e të drejtave nga Dua Lipa për përdorimin e elementëve të këngës së saj e ndërsa Soni ka thënë: ‘Ia falim dua Lipës, çfarë do? Do ndonjë këngë tjetër ia falim.’