“Mos u ndjeni të përjashtuar”/Afrika e Jugut kurorëzon Miss-in e parë, që nuk dëgjon

Mia le Roux është gruaja e parë e që nuk dëgjon, e cila mori kurorën “Miss Afrika e Jugut”, pas një konkursi me shumë polemika, pasi një finaliste u tërhoq nga gara për shkak të prejardhjes së saj nigeriane. Në fjalimin e saj, Le Roux tha se shpresonte që fitorja do t’i ndihmonte ata që ndiheshin të përjashtuar nga shoqëria për të arritur “ëndrrat e tyre më të mëdha, ashtu si unë“. Ajo tha se donte të ndihmonte ata që ishin “të përjashtuar financiarisht ose me aftësi të ndryshme”, shkruajnë mediat e huaja.

Le Roux-i, 28 vjeç, u diagnostikua me humbje të thellë të dëgjimit në moshën 1-vjeçare dhe ka një implant koklear për ta ndihmuar të perceptojë tingullin. Ajo tha se ishin dashur dy vjet terapi të të folurit para se të ishte në gjendje të thoshte fjalët e saj të para.

Pas fitores, modelja tha: “Unë jam një grua që nuk dëgjoj dhe krenare nga Afrika e Jugut. E di se si është të jesh e përjashtuar: “Tani e di që u vendosa në këtë planet për të thyer kufijtë dhe këtë sonte”.

Javën e kaluar, studentja 23-vjeçare e drejtësisë, Chidimma Adetshina, u tërhoq nga konkursi pas akuzave se nëna e saj mund të kishte vjedhur identitetin e një gruaje afrikano-jugore. Zonja Adetshina ka lindur në Afrikën e Jugut nga një baba nigerian dhe një nënë me origjinë mozambike.

Ajo u kthye në qendër të sulmeve nga mediat sociale për disa javë, duke përfshirë edhe një ministër, i cili vuri në pikëpyetje të drejtën e saj për të përfaqësuar vendin. Ajo tha se kishte qenë viktimë e “urrejtjes së zezë”, duke theksuar një lloj të veçantë të ksenofobisë në Afrikën e Jugut të njohur si “afrofobia”, e cila sulmon të gjithë ata që vijnë nga vendet e tjera afrikane.