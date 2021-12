Mos u kurseni, do të dukeni shumë stil këtë dimër me këto 6 blerje (FOTO LAJM)

Nëse do fillojmë numërimin, rezulton se na mungojnë shumë gjëra që duhet t’i blejmë sa më parë, por ja që jo gjithmonë mundemi. Nga ana tjetër, e dini që stili nuk ka shumë lidhje me sa shpenzon apo një markë a një tjetër. Eshtë diçka që vjen nga brenda dhe mund të dukesh e veshur shtrenjtë dhe chic edhe me pak gjëra. Mjafton të bësh blerje të zgjuara.

Çfarë ju duhet për këtë dimër? 6 elemente të cilat mund t’i vishni në mënyra të ndryshme dhe fare thjesht.