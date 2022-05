“Mos u afro….”, këngëtarja zbulon se çfarë i tha Ambasadorja Yuri Kim në takim

E ftuar në WhyNot në RTV Ora,, këngëtarja Alisja Koloshi, ka treguar momentin kur Ambasadorja e SHBA Yuri Kim, vizitoi një nga shkollat në Kukës.

Koloshi tha se Kim nuk e lejoi të afrohej afër saj për fotografi për shkak se ishte shumë e gjatë.

“Erdhi Yuri Kim, e i kishte thënë zyshës që dua ca goca që të këndojnë himnin e Amerikës e ne i thamë po pse jo. Mbaruam e i pëlqeu. Ju afrova për foto dhe iu afrova dhe më tha, no no stop je shumë e gjatë dhe unë i thashë ok. S’donte të më kishte pranë.”- tha ajo.