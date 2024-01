“Mos më nënvlerëso, kaq po të them, ‘plas’ keq mes Erjolës dhe Romeos: Ti je gocë bobe, pse bëhesh me nerva?

Gjatë një bisede në oborr Romeo dhe Erjola janë sqaruar së bashku pas një batute të bërë nga moderatori.

Erjola nga ana tjetër i ka kërkuar atij të mos bëj më batuta të tilla sepse ndihet e nënvlerësuar.

Romeo: Unë jam mërzitur shumë..

Erjola: Për çfarë?

Romeo: Për disa gjëra që dua t’i flas me njeriun që jam mërzitur. Dje kur u bëre keq ajo është pjesë e lojës që po të thoja atje, se unë po mbroja gocat e mia kupton se mendoj se lejohen ato batuta. Dhe unë e bëj batutë atë gjë dhe prandaj nuk dua ta marrësh seriozisht atë që të them kur unë e bëj si batutë. Edhe po vazhdoja ta mbaja me batutë, mos e merr seriozisht atë se unë dallohem kur e kam me batutë.

Erjola: Jo unë nuk e di kur e ke me batutë..

Romeo: Do më dallosh dhe po ta them. Dhe kur ishe keq mua më erdhi me vërtetë keq për ty. Dhe prandaj të kapa, të kapa fort dhe po të qetësoja.

Erjola: S’e vë në dyshim atë pjesë e vlerësoj..

Romeo: Më dëgjo, unë mendoj se je aq gocë e zgjuar ti dallosh gjërat , ti e dallon kur unë e bëj me batutë për hir të kësaj loje që po bëjmë, të mbroj

Erjola: Po pra je protektiv, ti nuk mund ta thuash si opinion absolut që e ke gabim, je protektiv ndaj gocave tua por mua mos më nënvlerso, kaq po të them ashtu ishte ashtu e ndjeva unë

Romeo: E ke ndjerë gabim, nuk jam unë ai djali që bën batuta ashtu

Erjola: Edhe nëse je ashtu,, me mua nuk do jesh,

Romeo: Më dëgjo mua për disa gjëra

Erjola: Për hir të moshës më dëgjo

Romeo: Ti je gocë bobe qëndro gocë bobe çke..

Erjola: Jo thjesht e urrej kur njerëzit më nënvlersojnë

Romeo: Nuk të nënvlersova

Erjola: Atshu e mora unë

Romeo: Nuk ka asnjë arsye, qetësohu?

Erjola: Ca ishte ajo ke një arsye që bëhesh me nerva, për çfarë bëhem me nerva unë, kështu kam trurin jam vetë pak…

Romeo: Nuk e mbaj mend çfarë të kam thënë fare

Erjola: E mbaj mend unë shumë mirë se e kam memorien… të ta citoj e di unë si e ke thënë,,,,pse bëhesh me nerva, e ke një arsye ti

Romeo: E di pse bëhesh me nerva ndoshta sepse ke qenë në ekipin e gabuar

Erjola: Le të ja lëmë kësaj pra…