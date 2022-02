“Mos je me dy fytyra vëlla”, Donaldi kapet dhe me Ilirin

Nga debati me Einxhel, Donaldi u përfshi në një debat me Ilirin.

Aktori e pyeti Ilirin me ironi nëse është njeri me dy fytyra, duke e quajtur njeri falso.

Donald: Mos je me dy fytyra vëlla? I kam kërkuar falje Ilirit, i cili ma pranoi për hir të Sabianit. Për një temë ai kthen situatën me gruan e vet me mua, një situatë që është prekur shumë, është po ai që e fut gruan e vet vetë. unë shikoj një njeri super falso. Në situatë me Token nuk i kam dalë në krah Tokes.

Ilir: Me ty nuk prekem kot unë. I kam thënë mos fut të tjerë në këtë shtëpi, falso je ti.

Donald: Ti je një njeri falso.

Ilir: Ma nxirr në prime.

Donald: Ke thënë ne të dy kemi pasur debate.