Mori hak për Borën, si ia ktheu Romeo Semit për Donaldin (FOTO LAJM)

Semi dhe Donaldi ishin miq të mirë gjatë kohës që këngëtarja ishte ende në shtëpinë e Big Brother Vip, por gjërat ndryshuan pas eiliminimit të saj. Donaldi filloi të afrohej gjithnjë e më shumë me Beatrixën, derisa dyshja shkëmbyen puthje dhe u konfirmuan edhe si çift.

Semit nuk i pëlqeu aspak ky afrimitet mes tyre, pasi Donaldi kishte puthur Bora Zemanin, shoqen e saj të ngushtë, kur ajo hyri në shtëpi. Duke treguar që e mbështet Borën, Semi madje e hoqi Donaldin nga Instagrami.

Mirëpo, vëllai i Donaldit, Romeo, i cili i menaxhon rrjetet sociale tani, ia ka kthyer Semit me të njëjtën monedhë. Ai e ka hequr Semin nga Instagrami i Donaldit dhe me sa duket miqësia ka marrë fund.

Pas largimit të Semit nga shtëpia, si Donaldi ashtu edhe Beatrix kanë thënë se ata janë stepur pikërisht prej saj. Me daljen e saj nga shtëpia, gjërat ndryshuan dhe Donaldi me Trixën nuk patën më pengesa.

Ndërkohë, Bora nga ana tjetër nuk ka hequr nga Instagrami as Donaldin e as Beatrixën. Megjithatë ajo ndau pak kohë më parë disa foto me shoqen e saj të ngushtë, Semin, duke konfirmuar se miqësia e tyre vazhdon të jetë e fortë edhe pas Big Brother Vip.