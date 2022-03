Monika pranon për herë të parë ftohjen me Arjolën: Jashtë do e shohim kush ka bërë lojë (FOTO LAJM)

Ditën e sotme, aktorja dhe ish-konkurrentja e “Big Brother VIP Albania” Monika Lubonja ka qenë e ftuar në emisionin “Wake Up”, ku ka ndarë disa detaje se si po shkojnë miqësitë e krijuara në “BB VIP” pas përfundimit të spektaklit.

Teksa tregoi se ishte ftohur marrëdhënia me Arjolën, Monika përmendi gjithashtu edhe Beatrix për të cilën tha se ishte më e qetë tanimë.

“Kam parë ndryshim të ftohtë me Arjolën, Kafen nuk e kemi pirë ende. Por kur ta pimë do kemi shumë gjëra për t’ia thënë njëra-tjetrës. Nuk jam takuar ende me Donaldin. Jam takuar me Beatrix, e pashë që ishte më e qetë. Kemi qenë në ditëlindjen e Big Mamës por nuk kam patur ndonjë takim. Me Fifin jam takuar normal. Jashtë ne do e shohim se kush ka bërë lojë dhe kush jo.”-wshtw shprehur Monika.

Që nga përfundmi i “Big Brother VIP Albania” është diskutuar shumë marrëdhënia midis Monikës dhe Arjolës, që u duk se u kris pas daljes së tyre nga gara.

Shkak është bërë pikërisht spektakli i “Fan Club Big Brother VIP”, ku ra në sy reagimi i Arjolës kundrejt deklaratës së Monikës ku shprehte mirënjohjen dhe dashurinë për të. Ajo u duk e besdisur, duke mos i kthyer të njëjtat fjalë.