Monika Lubonjës i ndodh e papritura, del publikisht me një njoftim (VIDEO)

Të gjithë banorëve të “Big Brother VIP”, Instagrami i është rritur ndjeshëm në numrin e ndjekësve. Mes tyre edhe Monika Lubonja. Aktorja është mjaft aktive në rrjetet sociale të cilat i kanë kthyer edhe në burim të ardhurash.

Por së fundmi dikush ka tentuar t’i hakojë profilin e saj në Instagram dhe për këtë Monika ka bërë një njoftim në profilin e saj në Tiktok.

“Përshendetje miq. Kam 2 ditë që nuk e kam Instagram. Kanë tentuar që ta vjedhin. Falenderoj miqtë dhe fansat që kanë pyetur se çfarë ka ndodhur me Instagramin e Monikës. Jam mirë, por jam e mërzitur. Sepse ne Instagram, përveç momenteve të bukura që ne ndajmë me njëri-tjetrin, është kthyer në një domosdoshëri për punë. Me shpresë që të rikthej Instagramin, po ju përshëndes dhe faleminderit pafund të gjithë miqve që janë interesuar për mua”, shprehet aktorja./albeu.com/