Monika këshillon Einxhel: Ilirin mund ta vësh me shpatulla pas murit

Pas debatit të ashpër mes Einxhel dhe Ilirit, Monika ka vendosur që t’i japë një këshillë moderatores së njohur. Teksa ndodheshin në tualet duke bërë make-up, aktorja e njohur i tha që të mos kapet me banorët duke përmendur familjen.

Einxhel i tha se nuk e ka bërë, dhe nëse do donte ta përdorte për lojë diçka kundër Ilirit, do kishte përdorur diçka më të gabuar që ai ka bërë.

Biseda mes Einxhel dhe Monikës:

Monika: Do më lësh të të them diçka miqësisht, po miqësisht. Je gocë shumë, shumë e përgatitur nga të gjitha anët, mos kap familjet. Aq e përgatitur je sa Ilirin mund ta vësh me shpatulla pas murit edhe me gjëra të tjera

Einxhel: Nuk kam dashur ta kap nga familja, unë ja thashë edhe dje

Monika: Ndoshta më fal që po ta them

Einxhel: Jo, ti ke shumë të drejtë. Ja thashë edhe mbrëmë që nuk ka qenë në asnjë moment me kap familjen. I thashë nëse ti do më kishe lejuar të flisja pas videos, unë do të kisha kërkuar ndjesë që kishte dalë ashtu, sepse unë nuk kam pas tendendecë të prekja familjen. Unë kam thënë nëse unë do sillesha si Iliri sillet me ne, që na prek me gjëra, i bie që t’ia kishim përmend atë gjë, por nuk e kemi bërë.

Monika: E di sa kam dashur të flas unë në një moment kur më janë sulur këta. Por thashë do mbyll gojën se do nxjerr gjëra…

Einxhel: Më beso se nëse ka qenë për të përdorur, do kisha përdorur diçka tjetër që është thënë, më të gabuar që ka thënë pas kësaj gjëje. Më beso. Por nuk e kam bërë

Monika: Mirë ke bërë që nuk e ke thënë