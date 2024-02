Moment emocionues për Romeon, i përlotur banori takon gjyshërit në Big Brother VIP 3

Moment emocionues për Romeon, ndërsa një surprizë e papritur e Vëllait të Madh ka përlotur banorin.

Gjyshi dhe gjyshja kanë ardhur për ta takuar në shtëpinë e Big Brother VIP3.

Ledioni: Gjyshi Bajram si je? Si e zgjidhët këtë punën e shtëpisë?

Gjyshi: Mirë, e kemi zgjidhur, e kemi zgjidhur.

Ledioni: Nëna Lume, si po ju duket Romeo?

Gjyshja: Mirë, për mua dhe të gjithë ata që e njohin, mirë.

Gjyshi: Është i shkëlqyer në të gjitha anët.

Romeo: Nëna thuaj njëçik ji vetëvetja.

Gjyshi-Romeos: Të kemi dhënë fjalën që nëse do të futeshe në Big Brother do të vinim të të takonim dhe ja ku jemi.

Romeo: E di, rrofsh.

Gjyshi: Jemi shumë të kënaqur nga ti, ajo që bën aty dhe të ndjekim thuajse çdo ditë.

Ledion: O gjyshi Bajram, ka ndonjë gjë që nuk u pëlqen nga Romeo?

Gjyshi: Jo, jo. Është shumë mirë, me batuta me këngë me valle dhe të gjitha të mirat, dhe e shikojmë pothuajse çdo ditë dhe natë. Jo vetëm ne, por shumë të tjerë.

Ledioni: Nëna Lume, ja ke sjell kulaçin Romeos?

Gjyshja: Po, po.

Ledioni: A doli i mirë, a u qëllua?

Romeo: Nuk ka si ky kulaçi.

Gjyshja: I kujton fëmijërinë.