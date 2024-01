Moderatorja shqiptare: Dua një burrë me kostum, jo me streçe

Moderatorja Roza Lati, vajzë e aktores Rita Lati, ka hyrë në Big Brother VUP dhe aty është pyetur nëse do lidhej me ndonjë banor për famë.

“Zemra ime, unë nuk dua çuna VIP-a, le të jemi ne gocat VIP-at e shtëpsë, ylli i shtëpisë jemi ne femrat.

Dy yje në shtëpi, kush do kërkojë famë më shumë? Unë jam pak tradicionale në këtë pjesë. Nuk merrem me çuna ekrani.

Jam marrë unë njëherë me një këngëtarë kur isha 17-vjeçe. Dashuria ishe e madhe por fama të jep shumë presion.

E pashë si ishte lidhja me një të famshëm edhe unë nuk merrem me të famshëm. Kam qejf që burri të jetë me kostum, jo me streçe”, tha ajo.