Moderatorja më e dashur e shqiptarëve, as që ju shkon në mendje për kë bëhet fjalë (FOTO LAJM)

Arbana Osmani është momentalisht një ndër moderatoret shqiptare më të pranishme në ekran dhe gjithashtu shumë e dashur për publikun.

Prej dy dekadash në ekran, Arbana vazhdon të mbetet ndër të paktat figura publike të cilat nuk kanë ndryshuar tërësisht pamje dhe portreti i saj qëndron i njëjtë.

Por nuk do të mendonit kështu nëse do të shihni këto foto të femijërisë së moderatores. Arbana në këtë foto është vetëm 5 vjeç.

Jeta e Arbana Osmanit ka qenë gjithmonë e pranishme në mediat rozë. Që nga martesa e parë me me Ardit Keron dhe divorci pas 16 vitesh që bëri bujë e deri te bshkëjetesa me regjisorin e saj Eduard Grishajn me të cilin sot ka edhe një djalë, pas djalit të madh Jonit.